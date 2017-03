Do 16.03.2017 | 06:45 | Interviews

- Chancen und Risiken der demografischen Entwicklung

Der Wandel in der Altersstruktur der Bevölkerung ist Thema des "Demografiegipfels 2017", den Bundesinnenminister de Maizière am Donnerstag veranstaltet und an dem auch Kanzlerin Merkel teilnimmt. Bei dem Treffen sollen die Vertreter von zehn Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse präsentieren. Einer von ihnen ist der Zukunftsforscher Matthias Horx. Vorab erklärt er schon einmal im Inforadio, was die Zukunft der demografischen Entwicklung aus seiner Sicht für Chancen und Risiken in sich birgt.