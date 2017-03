Im Syrien-Konflikt unternehmen die Vereinten Nationen einen neuen Anlauf für eine politische Lösung. Am 23. März sollen die unterbrochenen Syrien-Gespräche in Genf fortgesetzt werden, wie der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura in New York ankündigte. Vertreter von Präsident Baschar al-Assad und der Opposition sollen sich sechs Jahre nach Beginn des Krieges über Wege zu einer Beilegung austauschen. Frühere Gesprächsrunden hatten keine Ergebnisse gebracht.



Die Syrien-Gespräche in Genf werden sich laut den UN auf die Bildung einer neuen Regierung, die Ausarbeitung einer neuen Verfassung, das Abhalten von Wahlen und den Kampf gegen den Terrorismus konzentrieren. In Syrien kämpfen das Assad-Regime, Rebellengruppen und Terrormilizen um die Macht. Bislang wurden mindestens 250.000 Menschen getötet und 1,2 Millionen Menschen verletzt. Mehr als 13 Millionen sind auf Hilfe angewiesen.