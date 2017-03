Mi 15.03.2017 | 07:45 | Interviews

- Wahl in den Niederlanden

In den Niederlanden wird am Mittwoch ein neues Parlament gewählt. Lange lag in den Umfragen die Partei für die Freiheit des Rechtspopulisten Geert Wilders vorn. Zuletzt konnte jedoch die rechtsliberale Regierungspartei VVD Boden gut machen und Wilders Partei überholen. Was steht in dieser Wahl auf dem Spiel - und wie stehen die Chancen für Wilders? Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Markus Wilp, Geschäftsführer des Zentrums für Niederlande-Studien an der Universität Münster.

Im Endspurt zur Parlamentswahl in den Niederlanden beherrscht der Konflikt mit der Türkei die Debatte. Sowohl die rechtsliberale VVD von Premier Mark Rutte als auch der Rechtspopulist Geert Wilders und seine Partei für die Freiheit könnten am Mittwoch stärkste Kraft werden. Das sind ihre Positionen zu den Hauptthemen:

Der Premier und der Populist: Die Positionen Türkei Rutte und Wilders finden es unakzeptabel, dass türkische Minister in den Niederlanden Wahlkampf betreiben. Der Ministerpräsident präsentiert sich als Staatsmann, setzt auf Deeskalation und warnt davor, den Flüchtlingsdeal mit der Türkei aufs Spiel zu setzen. "Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren." Er will das gemeinsame Vorgehen der EU. Wilders will die knallharte Konfrontation mit Erdogan. Die Niederlande müssten den türkischen Botschafter ausweisen. Für Wilders zeigt der Konflikt, dass die türkischen Niederländer nicht integriert sind. Sie seien die "fünfte Kolonne" von Erdogan in den Niederlanden.

Migration Ruttes rechtsliberale VVD will strengere Migrationsregeln . Migranten müssten sich ausdrücklich zu den liberalen Freiheiten der Niederlande und zur Verfassung bekennen. Wer das nicht tue, solle "abhauen", sagt Premier Rutte. Wilders will die Migration vor allem aus muslimischen Ländern stoppen und die Grenzen auch für Flüchtlinge schließen. Migranten, die sich nicht an die niederländische Kultur anpassen oder kriminell sind, müssten ausgewiesen werden.

Grenzen Für Rutte sind offene Grenzen in Europa unabdingbar, vor allem für den Handel. Europas Außengrenzen müssten besser bewacht werden. Wilders will die Grenzen in Europa schließen . Er ist auch für den "Nexit", den Austritt der Niederlande aus der EU. "Die Niederlande müssen Herr im eigenen Haus sein."

Islam Rutte pocht auf die Trennung von Staat und Kirche. Religion ist Privatsache. Allerdings ist er knallhart gegen diejenigen, die Gleichberechtigung von Frauen und Homosexuelle ablehnen. Wilders will die "Ent-Islamisierung der Niederlande". Der Islam soll verbannt und soweit es geht verboten werden. Wilders will alle Moscheen und muslimische Schulen schließen. Der Koran wird verboten. Er plane jedoch "keine Razzien in Wohnungen oder eine Koran-Polizei".