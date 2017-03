- Martin Schulz im Interview

Die SPD feiert ihn wie einen Helden und Heilsbringer: Martin Schulz. Der Ex-Bürgermeister aus Würselen und Ex-EU-Parlamentspräsident ruft bei den Genossen Jubelstürme hervor und hat der SPD ein neues Selbstbewusstsein eingehaucht. Am Wochenende wird ihn die Partei auch offiziell als neuen Vorsitzenden wählen. Hauptstadt-Korrespondentin Angela Ulrich hat sich mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz im Berliner Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale, getroffen.



Zur derzeitigen Stimmung in Deutschland äußert Schulz sein Verständnis für die Unzufriedenheit einiger Menschen: "Das ist etwas, was ich immer wieder höre: Ich halt' mich hier an die Regeln, ich habe nicht das Gefühl, dass Euch das interessiert. Und wenn ich dann frage: Wer ist Euch? Dann höre ich: Die Politikerinnen und Politiker." Er betont dabei, dass er sehr wohl an den Schicksalen der Menschen interessiert sei: "Den Vorsatz, meine Politik so zu orientieren, dass das Leben der hart arbeitenden Menschen in dem Land ein Stückchen besser gemacht wird, der trifft ganz offensichtlich auf viel Zustimmung."