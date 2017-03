- Flughafenstreik: Die Resonanz in den sozialen Medien

Das Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld wird seinen Streik bis Mittwochfrüh fortsetzen. Diese Nachricht sorgte am Montag für viel Furore. Wie reagierten und reagieren die sozialen Medien auf diese Nachricht - überwiegt das Verständnis oder die Empörung? Darüber sprechen wir mit Reporterin Eva Beisiegel.



Wegen des Streiks beim Bodenpersonal werden bis Mittwoch fast alle Flüge an den Flughäfen Tegel und Schönefeld ausfallen. Hintergrund ist ein Arbeitskampf der Gewerkschaft Verdi, die am Montag erneut rund 2000 Beschäftigte zum Streik aufgerufen hatte. Kurz nach Streikbeginn verlängerte die Gewerkschaft den Ausstand um weitere 24 Stunden.

Aus Sicht des Flughafenverbandes ADV geht die Vorgehensweise von Verdi "über jedes verträgliche Maß hinaus". Allein am Montag wurden 465 Abflüge in Tegel und 195 Starts in Schönefeld gestrichen, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg mitteilte. "Wir bitten alle Passagiere, sich vor Reisebeginn bei ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Flugstatus zu erkundigen", sagte der Flughafensprecher.

Verdi-Streikleiter Enrico Rümker sagte am Montag, man warte nun auf ein neues Angebot der Arbeitgeber. Erst am Freitag waren wegen Streiks Hunderte Flüge ausgefallen. Die Gewerkschaft fordert einen Euro mehr pro Stunde für das Bodenpersonal bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Lohnerhöhung in allen Entgeltgruppen an - bei einer Laufzeit von drei Jahren und mit einem Volumen von acht Prozent mehr Geld.

(Quelle: dpa)