- 'Weltweit haben wir einen Anstieg der Bienenhaltung'

Mehr als 40 Prozent der Bienenvölker Brandenburgs haben nach Angaben des Imkerverbands den Winter nicht überlebt. Wie ist es dazu gekommen? Diese Zahl der Imkerverbände sei zu hoch, sagt Kaspar Bienefeld, Leiter des Instituts für Bienenkunde an der Humboldt Universität Berlin. In diesem Jahr seien mehr Bienen gestorben - weltweit nehme die Zahl der Bienen jedoch zu.



Die Hauptursachen seien die Varroamilbe, die Ausbreitung von Mäusen und der Klimawandel, sagte Holger Ackermann, Sprecher des Imkerverbands der Deutschen Presse-Agentur. "So ein großes Sterben hat es in Brandenburg seit mindestens zehn Jahren nicht mehr gegeben." Normal sei ein Verlust von etwa 10 bis 15 Prozent der Völker im Winter.

Im Landesverband Brandenburgische Imker mit Sitz in Teltow sind rund 100 Vereine mit zusammen etwa 2000 Imkern organisiert, die die Imkerei überwiegend als Hobby oder Nebenerwerb betreiben. Sie hatten vor dem Winter zusammen rund 22 000 Bienenvölker. Im Mai oder Juni teilen sich viele Völker, so dass der Bestand auch bei Ausfällen aufrechterhalten bleibt. Bei mehr als 40 Prozent Verlust sei das aber in Gefahr, sagte Ackermann.

Viele Imker vernachlässigten die empfohlene Bekämpfung der Varroamilben mit Ameisensäure. Die Milben können Viren und Bakterien übertragen. Seit Bauern ihre Felder nicht mehr umgraben, sondern chemisch behandeln, habe auch das Problem mit Mäusen zugenommen, die in den Bienenstock eindringen. Zudem kämen die Bienen, die seit 125 Millionen Jahren praktisch unverändert auf der Welt verbreitet seien, nicht gut mit steigenden Temperaturen zurecht.