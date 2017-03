Am 9. März 2016 schließt nach Slowenien, Kroatien und Serbien auch Mazedonien seine Grenze für Flüchtlinge und andere Migranten. Damit ist der Weg über das Balkangebirge weitgehend dicht, über die 2015 Hunderttausende nach Deutschland und Österreich gekommen waren. Was seitdem geschah:



13. März 2016: Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erzielt die AfD angesichts der Flüchtlingsdiskussion zweistellige Ergebnisse.



18. März: EU und Türkei einigen sich auf einen Flüchtlingspakt. In Griechenland ankommende Migranten sollen in die Türkei zurück. Für jeden syrischen Flüchtling, den Ankara zurücknimmt, soll ein anderer Syrer legal in die EU kommen.



Juli: Binnen einer Woche verüben zwei als Flüchtlinge eingereiste Männer Terroranschläge in Bayern. In Würzburg werden fünf Menschen verletzt und der 17-jährige Täter getötet. In Ansbach sprengt sich ein 27-Jähriger in die Luft, 15 Menschen werden verletzt. Die Anschläge lösen eine Sicherheitsdebatte aus.



19. September: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) räumt nach dem CDU-Desaster bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ein, der Flüchtlingszuzug 2015 sei zeitweise außer Kontrolle geraten.



19. Dezember: Der Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt kostet zwölf Menschen das Leben. Attentäter ist ein Tunesier, der als Flüchtling eingereist war und abgeschoben werden sollte. Die Tat befeuert die Debatte über den Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern.