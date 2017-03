Archäologen aus Ägypten und Deutschland haben aus einer verschlammten Grube in Kairo Teile einer massiven acht Meter hohen Statue gezogen. Sie vermuten, dass es sich bei dem dargestellten Mann um den Pharao Ramses II. handelt, der Ägypten vor mehr als 3000 Jahren regiert hat. An den Ausgrabungen beteiligt war der Leipziger Archäologe Dietrich Raue. Er berichtet direkt von der Fundstelle aus.



Ein deutsch-ägyptisches Archäologenteam hatte am Donnerstag die Entdeckung der 8 Meter großen Statue im Stadtteil al-Matarija im Osten Kairos bekannt gegeben. Der Koloss lag - in mehrere Teile zerbrochen - in einer Schlammgrube. Am Donnerstag wurde der Kopf der Statue mit Hilfe von Baumaschinen aus dem Erdreich gezogen, der Rest solle am Montag folgen, sagte Hauass. Am Fundort befand sich früher die antike Stadt Heliopolis. Dort wurden bereits Überreste eines Tempels vom Ramses II. gefunden. Die Fundstücke sollen zur Restaurierung in ein Museum gebracht werden, sagte der Minister für Altertümer, Chaled el-Enani, der Zeitung "Al-Ahram".



Ramses II. wurde auch "der Große" genannt. Der für seien Kriegszüge und Bautätigkeit bekannte Pharao herrschte ab 1279 v. Chr. für 66 Jahre über Ägypten. Er ließ unter anderem den berühmten Tempel von Abu Simbel im Süden des Landes erbauen.