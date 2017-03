Sa 11.03.2017 | 08:24 | Interviews

- Führerschein schon mit 16?

In ländlichen Regionen in ganz Deutschland ist der Öffentliche Nahverkehr noch stark ausbaufähig. Um dort den jungen Menschen den Weg zum Ausbildungsplatz zu erleichtern, will die CDU den Autoführerschein schon mit 16 Jahren erlauben. Der SPD-Verkehrspolitiker Stefan Zierke wohnt selbst auf dem Land, in Prenzlau. Was hält er von der Idee?