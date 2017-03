Freitag, 10. März 2017 - Streik legt Berliner Flugverkehr lahm

Seit Wochen streitet die Gewerkschaft Verdi mit dem Arbeitgeber des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen um mehr Lohn - bislang ohne Ergebnis, was zur Folge hat: Wenige Wochen nach dem jüngsten Streik im Februar legen erneut rund 2000 Beschäftigte die Arbeit nieder. Diesmal für 25 Stunden, bis Samstagmorgen, 5:00 Uhr. Es wird mit zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen gerechnet.



Passagiere an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld müssen am Freitag mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen: Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand begann am Freitagmorgen gegen 4:00 Uhr und dauert bis Samstagmorgen 5:00 Uhr.



Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg rechnet mit starken Beeinträchtigungen. Auch danach seien Einschränkungen zu erwarten. Fluggäste sollten sich bei den jeweiligen Gesellschaften nach dem aktuellen Stand erkundigen, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft. Air Berlin betonte, bei der Gepäckabfertigung werde es länger dauern. Wichtige Gegenstände wie Schlüssel, Schmuck, Laptops und Medikamente sollten ausschließlich im Handgepäck transportiert werden.

Welche Rechte haben Fluggäste? Findet Ihr Flug planmäßig statt? Informieren Sie sich auf der Webseite der Berliner Flughäfen: www.berlin-airport.de

Was müssen Flugreisende beachten? Generell gilt: Wenn der gebuchte Flug ausfällt oder sich um mehr als fünf Stunden verspätet, können sich Passagiere den Ticketpreis erstatten lassen oder sie können verlangen, auf einem anderen Weg an Ziel gebracht zu werden. Es gibt auch die Möglichkeit, neben der Umbuchung auf einen späteren Flug oder eine andere Flugroute auch die Beförderung per Bahn in Anspruch zu nehmen. Das gilt besonders für Verbindungen innerhalb Deutschlands. In jedem Fall müssen sich betroffene Passagiere mit der Fluggesellschaft in Verbindung setzen, die den Flug durchführen sollte.



Wer ersetzt bei Urlaubsreisen den Schaden? Da ein Streik als höhere Gewalt gilt, sind Fluggesellschaften von Entschädigungszahlungen entlastet. Anders ist es bei Pauschalreisen. Hier muss der Reiseveranstalter innerhalb weniger Stunden einen Ersatzflug finden. Schafft er das nicht, können Reisende auf eigene Faust einen Ersatzflug buchen, auch von einem benachbarten Flughafen aus. Die Kosten entfallen auf den Veranstalter. Fallen ganze Urlaubstage weg, kann der Reisepreis entsprechend gemindert werden. Bei einer Kurzreise können Urlauber auch ganz von der Reise zurücktreten und ihr Geld zurückfordern. Einen Schadenersatz wegen vertaner Urlaubszeit gibt es aber nicht.

Welche Kosten übernehmen Fluggesellschaften? Wird der Flug annulliert oder er verspätet sich deutlich, muss die Fluggesellschaft laut EU-Verordnung für sogenannte Betreuungsleistungen der betroffenen Passagiere aufkommen - unabhängig davon, ob die Fluggesellschaft für die Verspätung direkt verantwortlich oder durch Umstände wie einen Fluglotsenstreik nur sekundär betroffen ist. Darunter fällt zum Beispiel die Verpflegung während der Wartezeit auf den späteren Flug und gegebenenfalls eine oder mehrere Übernachtungen im Hotel. Zudem müssen den Passagieren zwei kostenlose Telefonate beziehungsweise Faxe oder E-Mails ermöglicht werden. Wann Passagiere Anspruch auf Betreuungsleistungen haben, hängt bei Verspätungen von der Wartezeit und der Flugstrecke ab. Unterstützung gibt es nach zwei Stunden Wartezeit für Flüge bis zu 1.500 Kilometer, nach drei Stunden für eine Strecke von 1.500 bis 3500 Kilometer und nach vier Stunden bei einer Distanz von mehr als 3.500 Kilometern. Grundsätzlich müssen alle Fluggesellschaften - sowohl europäische als auch außereuropäische -, die von Flughäfen innerhalb der EU starten, eine Betreuungsleistung erbringen. Anders sieht es bei Flügen von einem außereuropäischen Flughafen aus, deren Ziel in der EU liegt. Hier sind nur europäische Fluglinien verpflichtet, ihre Fluggäste zu betreuen.

Es geht um 1 Euro mehr pro Stunde

Hintergrund des Streiks ist der andauernde Tarifstreit zwischen Verdi und dem Forum der Bodenverkehrsdienstleister, in dem die an den Flughäfen tätigen Unternehmen organisiert sind. "Leider ist ein Streik unausweichlich geworden, weil die Arbeitgeberseite bislang immer noch kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt hat und eine Einigung auf dem Verhandlungsweg derzeit nicht möglich zu sein scheint", sagte Verdi-Verhandlungsführer Enrico Rümker.



Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten einen Euro mehr pro Stunde bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Bislang verdienen sie durchschnittlich elf Euro. Die Arbeitgeber hatten am Dienstag eine Gehaltserhöhung um acht Prozent über drei Jahre angeboten, allerdings wies die Gewerkschaft dieses Angebot umgehend zurück.



Air Berlin reagiert verschnupft