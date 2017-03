Fr 10.03.2017 | 15:25 | Interviews

- Baum: 'Dürfen nicht die Fassung verlieren'

Bundeskanzlerin Merkel betont, es liege nicht in der Hand der Bundesregierung, die Auftritte türkischer Politiker in Deutschland zu verbieten. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht allerdings klargestellt: Deutschland muss Mitgliedern ausländischer Regierungen die Einreise nicht erlauben, wenn sie in amtlicher Funktion unterwegs sind. "Das wäre aber ein sehr extremer Schritt und würde zu einem totalen Abbruch der Beziehungen führen", warnt Ex-Bundesinnenminister und Jurist Gerhart Baum (FDP).

Im Streit um das Verbot von Wahlkampf-Auftritten türkischer Regierungsmitglieder lässt das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung ausdrücklich freie Hand. In der Begründung einer abgewiesenen Verfassungsbeschwerde stellen die Karlsruher Richter klar, dass die Bundesregierung das Recht habe, solche Auftritte in Deutschland zu verbieten.



Weder das Grundgesetz noch das Völkerrecht gebe ausländischen Staatsoberhäuptern und Regierungsmitgliedern einen Anspruch, in das Bundesgebiet einzureisen, um amtliche Funktionen auszuüben, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Beschluss. (Az. 2 BvR 483/17)



Die Bundesregierung plant dennoch keine Einreiseverbote, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin sagte. Sie verwies auf die hohe Bedeutung der Meinungsfreiheit. "Was wir von anderen fordern, sollten wir eben selber leben."

Richter haben keine rechtlichen Bedenken