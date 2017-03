Fr 10.03.2017 | 06:05 | Interviews

- Wie stark leidet die ITB unter den Streiks?

Noch bis Sonntag läuft in Berlin die Tourismusmesse ITB, am Wochenende öffnet sie für die breite Öffentlichkeit. Die Fachbesucher haben ihre Jobs größtenteils erledigt und wollten eigentlich am Freitagabend heimfliegen, doch daraus wird nichts: Zum zweien Mal innerhalb weniger Wochen streikt das Bodenpersonal sowohl in Tegel als auch in Schönefeld. Das wird den Luftverkehr von und nach Berlin so gut wie zum Erliegen bringen. Wie kann ihnen die Messe Berlin helfen? Das fragen wir Pressesprecher Emanuel Höger.