- Der Problemfall Donald Tusk

Ein Pole an der Spitze der Europäischen Union - darauf könnte man in Warschau stolz sein. Aber im Fall von EU-Ratspräsident Tusk ist genau das Gegenteil der Fall. Die rechtskonservative Regierung in Warschau will unbedingt verhindern, dass Tusk heute beim EU-Gipfel in Brüssel im Amt bestätigt wird. Das werde aber nicht gelingen - alle übrigen EU-Mitgliedsstaaten stünden zu Tusk, wie unser Brüssel-Korrespondent Sebastian Schöbel im Gespräch mit Dietmar Ringel berichtet.

Unmittelbar vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel hat sich Kanzlerin Angela Merkel noch einmal für die Bestätigung des polnischen Ratspräsidenten Donald Tusk eingesetzt. "Deutschland wird die Wiederwahl Tusks unterstützen", sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel. Anschließend wollte sie zu einem Gespräch mit der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydlo zusammenkommen, die sich der Wahl ihres Landsmanns vehement widersetzt.



Warschau hatte gedroht, den Gipfel wegen des Streits über eine Wiederwahl Tusks kurzfristig platzen zu lassen. Es sei eine "Frage des Prinzips", dass die EU keinen Ratspräsidenten benenne, der nicht die Unterstützung der Regierung seines Heimatlands habe, sagte Szydlo. Polen werde "diese Prinzipien bis zum Schluss verteidigen". Die Länder, die dies nicht verstünden, trügen zur "Destabilisierung" der EU bei, warnte Szydlo.



Die Regierung in Warschau wirft Tusk vor, sich in die polnische Innenpolitik eingemischt zu haben. Sie hatte mit dem Europa-Abgeordneten Jacek Saryusz-Wolski einen Gegenkandidaten aufgestellt. Die polnische Regierung ist in der Frage jedoch isoliert. Auch Ungarns Regierungschef Viktor Orban kündigte beim Eintreffen in Brüssel seine Unterstützung für Tusk an.

Freihandel im Fokus

Als wichtigen Tagesordnungspunkt des Gipfels hob Merkel den Ausbau des Freihandels hervor. Ein entsprechendes Abkommen mit Japan sei weit vorangekommen, auch mit China gebe es in Handelsfragen Fortschritte. Wichtige Themen des Treffens in Brüssel seien auch die wirtschaftliche Entwicklung und die Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Am Abend wollten die Staats- und Regierungschefs auch über die Lage auf dem Westbalkan beraten.