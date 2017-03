Do 09.03.2017 | 06:25 | Interviews

- Was spricht für Europa?

Wachsender Rechtspopulismus, auseinanderdriftende Wirtschaftsleistung, anstehender Brexit: die EU ist angeschlagen. In dieser schwierigen Lage kommen am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der Union in Brüssel wieder mal zu einem Gipfel zusammen. "Pulse of Europe" - Europas Puls nennt sich eine Bürgerinitiative, die ein Zeichen gegen Abgrenzung und für ein vereintes Europa setzen will. Jeden Sonntag demonstriert sie in 35 Städten in ganz Europa. Mitorganisator ist der 18jährige Berliner Silvan Wagenknecht. Was treibt ihn auf die Straße?

Einen Tag lang befassen sich die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Brüsseler Gipfel am Donnerstag mit dem Tagesgeschäft - am Freitag steht dann die Debatte über die Zukunft der Europäischen Union nach dem Austritt Großbritannien auf der Tagesordnung. Die Themen des Treffens im Überblick: