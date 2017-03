Der Fall des inhaftierten “Welt“-Korrespondenten Yücel hat zusätzlich Öl ins lodernde Feuer der deutsch-türkischen Spannungen geschüttet. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Brand hat eine Parlamentspatenschaft für Yücel übernommen und mit dafür gesorgt, dass sich am Donnerstag auch das deutsche Parlament mit diesem Fall beschäftigt. Was muss seiner Meinung nach jetzt geschehen?



Bei dem Treffen der beiden Außenminister Sigmar Gabriel und Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch in Berlin wurde auch über den Fall Yücel gesprochen. Doch Konkretes wurde dabei nicht vereinbart. Es sei über alle schwierigen Themen gesprochen worden, sagte Gabriel nach dem Treffen. Dazu gehörten die Fragen in Zusammenhang mit dem türkischen Verfassungsreferendum und Auftritten türkischer Politiker ebenso wie die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in der Türkei. Eine unbefristete Untersuchungshaft für den Journalisten sei "falsch und unangemessen", so der SPD-Politiker. "Wir setzen uns mit Nachdruck für seine Freilassung ein", bekräftigte der Außenminister. Dies gelte auch für andere in der Türkei inhaftierte Journalisten. Gabriel pochte auch auf Zugang deutscher Konsularbeamten zu Yücel.