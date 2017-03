Am Internationalen Frauentag fordern weltweit zahlreiche Organisationen die volle soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Gleichstellung von Frauen. Auf vielen Informationsveranstaltungen geht es auch um Missstände wie Gewalt gegen Mädchen und Frauen.



Der Frauentag wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals am

19. März 1911 in Deutschland und in Nachbarländern organisiert.



Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert.



1977 erkannte die UN-Generalversammlung den 8. März als Internationalen Frauentag an.