Mi 08.03.2017 | 13:05 | Interviews

- CIA hackt Autos und Fernseher

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA soll systematisch Sicherheitslücken in Smartphones, Computern und anderen Elektronikgeräten ausnutzen. Das geht aus Dokumenten hervor, die der Plattform Wikileaks vorliegen und jetzt veröffentlicht wurden. Demnach sollen Agenten unter anderem in Bordcomputer von Autos einbrechen. Damit könnten auch Unfälle herbeigeführt werden, erklärt Markus Beckedahl, Chefredakteur von netzpolitik.org. Neu sei an den Enthüllungen, dass neben der NSA auch die CIA in solche Hacker-Aktionen involviert sei.



Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat mehr als 8000 CIA-Dateien veröffentlich, die zeigen, wie der US-Auslandsgeheimdienst elektronische Geräte überwachen kann. Ein Überblick über die Enthüllungen und die Folgen: