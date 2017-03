Was macht der Streit mit den Türken in Deutschland?

Der türkische Präsident Erdogan möchte die Verfassung der Türkei ändern - und der Kampf um Wählerstimmen hat auch Deutschland voll erwischt. Mehrere türkische Minister sind bereits vor ihren in Deutschland lebenden Landsleuten aufgetreten, die in der Türkei wahlberechtigt sind - anderen Politikern wurden die Auftritte allerdings verwehrt. Was wiederum die türkische Führung in Aufregung versetzt. Was macht der Streit mit den Türken in Deutschland? Das fragen wir Ahmet Külahci, er ist Kolumnist der Berliner Redaktion der Tageszeitung Hürriyet.