- Gabriel will keine Nazi-Vergleiche mehr

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat sich am Morgen in Berlin mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu getroffen. Gabriel bezeichnete das Gespräch als gut und freundlich, aber auch hart und kontrovers in der Sache. Niels Annen, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, betont im Gespräch mit Alexander Schmidt-Hirschfelder die besondere Beziehung zur Türkei: "Wir möchten, dass sich die Türkei in eine demokratische Richtung entwickelt."