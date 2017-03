Mo 06.03.2017 | 06:05 | Interviews

- Wohin steuert die EU?

Europa im Fokus: Während sich am Montag die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien zu einem Mini-Gipfel treffen, laufen in Großbritannien die Vorbereitungen für den Brexit auf Hochtouren: das Oberhaus in London entscheidet am Dienstag über das Austritts-Gesetz. Wird sich Europas Gesicht in dieser Woche grundlegend ändern? Das fragen wir den CDU-Europapolitiker David McAllister.

Angesichts von Brexit und zunehmender Europaskepsis hat die EU-Kommission in der vergangenen Woche radikale Konzepte für eine Reform der Europäischen Union vorgestellt. “Die Zukunft Europas liegt in unserer Hand“, sagte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bei der Präsentation des Grundsatzpapiers am Mittwoch im Europaparlament.



Europa vor einer entscheidenden Woche? 6. März, Versailles Treffen der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien, Hollande, Merkel, Rajoy und Gentiloni, zu europapolitischen Themen.

7. März, London Britisches Oberhaus mit endgültiger Abstimmung über Änderung des Brexit-Gesetzes. Mit der Einreichung des "Brexit"-Antrags bei der EU-Kommission wird bis zum 9. März gerechnet.





15. März, Niederlande Das Land wählt ein neues Parlament (Unterhaus).

Junckers fünf Szenarien

Die fünf präsentierten Szenarien reichen von einer radikalen Rückbesinnung auf den Binnenmarkt und einem Verzicht auf weitere politische Vertiefung der EU bis hin zu einem Modell der Vereinigten Staaten von Europa, in dem die 27 verbleibenden EU-Länder deutlich mehr Beschlüsse als bisher gemeinsam treffen und Entscheidungsgewalt von der nationalen Ebene abgeben würden. Dazwischen liegen noch ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, eine Konzentration auf einige wenige wichtige Politikbereiche, in denen dann mehr gemeinsame Beschlüsse getroffen würden, sowie ein Modell, das im Wesentlichen ein “Weiter so“ der bestehenden EU bedeuten würde.



“Die Europäische Union ist mehr als eine mehr oder weniger gehobene Freihandelszone“, sagte Juncker vor den Europaabgeordneten in Brüssel. Mit Blick auf eine radikale Rückbesinnung auf den gemeinsamen Binnenmarkt, ohne weitere politische Zusammenarbeit, erklärte er: “Meine Lösung ist das nicht!“ Die EU-Kommission sieht sich angesichts wachsender Kritik aus den Hauptstädten wegen einer “Überregulierung“ aus Brüssel unter Druck. In einzelnen EU-Staaten wie etwa Österreich, den Niederlanden und Frankreich verzeichneten EU-Kritiker und -Feinde zuletzt teils deutlichen Zulauf. Im vergangenen Sommer votierten die Briten zudem für einen Austritt aus der Union. Der offizielle Antrag dafür wird bis Ende dieser Woche erwartet. Die Ideen sollen nun als Grundlage für eine Debatte über künftige EU-Reformen dienen. Sie seien der Anfang einer grundsätzlichen Auseinandersetzung, betonte die EU-Kommission. Die Staats- und Regierungschefs sollen zum ersten Mal beim Spitzentreffen am 25. März in Rom darüber beraten. Anschließend soll die Diskussion unter anderem in den einzelnen Mitgliedstaaten fortgeführt werden.