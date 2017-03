Mit einer Smartphone-App wurden in 50 Großstädten weltweit Hörtests gemacht. Die dabei ermittelten Ergebnisse wurden mit Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation WHO und mit Daten der norwegischen Forschungsorganisation Sintef verglichen. Das Endergebnis wurde von der WHO am Freitag anlässlich des "Welttag des Hörens" präsentiert.



Demnach ist Berlin unter den acht vertretenen deutschen Städten mit Platz 17 das Schlusslicht (durchschnittlicher Hörverlust eines Berliners beträgt plus 12,87 Jahre). Hamburg (plus 11,46 Jahre) landet auf Platz drei, vor Hannover (Platz 7), Köln (Platz 8), München (Platz 9), Stuttgart (Platz 11), Düsseldorf (Platz 12) und Frankfurt (Platz 16).



Der internationale Vergleich: New York liegt auf Platz 10 (plus 12,31), London auf Platz 29 (plus 14,69). Einsamer Spitzenreiter ist Neu Delhi (plus 19,53).