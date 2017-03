- Wie selbstbestimmt darf der Tod sein?

Schwer und unheilbar kranken Patienten kann nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts unter ganz bestimmten Umständen der Zugang zu einem Betäubungsmittel nicht verwehrt werden, das eine schmerzlose Selbsttötung ermöglicht. Das entschied das Leipziger Gericht am Donnerstag für extreme Ausnahmesituationen. (BVerwG 3 C 19.15). Hintergrund des Prozesses war der Fall einer Frau aus Braunschweig. Sie war nach einem Unfall querschnittgelähmt und dauerhaft auf umfangreiche Pflege angewiesen.



Die Richter begründeten ihr Urteil mit Hinweis auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Artikel 2 des Grundgesetzes. Voraussetzung für das Recht eines schwer und unheilbar kranken Patienten über die Beendigung seines Lebens zu entscheiden sei aber, dass er seinen Willen frei bilden und entsprechend handeln könne. Daraus könne sich im extremen Einzelfall ergeben, dass der Staat den Zugang zu einem Betäubungsmittel nicht verwehren dürfe, das dem Patienten eine würdige und schmerzlose Selbsttötung ermöglicht. Das Bundesverwaltungsgericht hob damit Urteile der Vorinstanzen aus Münster und Köln auf (OVG Münster 13 A 1299/14, Urteil vom 19. August 2015 und VG Köln 7 K 254/13 - Urteil vom 13. Mai 2014).



Im konkreten Fall war die Ehefrau des Klägers seit einem Unfall im Jahr 2002 vom Hals abwärts gelähmt, musste künstlich beatmet werden und war auf ständige medizinische Betreuung und Pflege angewiesen. Wegen dieser von ihr als unerträglich und entwürdigend empfundenen Leidenssituation hatte sie im November 2004 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die Erlaubnis zum Erwerb einer tödlichen Dosis eines Betäubungsmittels beantragt. Das Bundesinstitut lehnte dies unter Hinweis auf den Zweck des Betäubungsmittelgesetzes ab. Im Februar 2005 seien der Kläger und seine Frau schließlich in die Schweiz gereist, wo sich die Frau mit Unterstützung eines Vereins für Sterbehilfe das Leben nahm.