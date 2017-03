Fr 03.03.2017 | 16:05 | Interviews

- Berliner CDU fordert Müller-Rücktritt

Der BER hat ein doppeltes Personalproblem: Karsten Mühlenfeld scheint als Flughafen-Chef genauso beschädigt zu sein wie Michael Müller als Aufsichtratschef. Müller soll gedroht haben vom Vorsitz zurückzutreten, wenn Mühlenfeld bleibt, so wie Brandenburg das will, die Mehrheit im Aufsichsrat aber nicht. Die Berliner CDU sieht in Müller den Verantwortlichen für das neue Chaos: "Er muss vom Aufsichtsratsvorsitz zurücktreten", fordert CDU-Fraktionschef Florian Graf. Was aus Mühlenfeld werde, müsse der Aufsichtsrat "geräuschlos" entscheiden.

Graf forderte Müllers Rücktritt als Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg und begründete: "Herr Müller ist so überfordert mit der Aufgabe, dass er offenbar ja auch nicht in der Lage ist, geräuschlos Personalveränderungen zu organisieren. [...] Das ist ja eigentlich ein Zeichen der Handlungsunfähigkeit, wenn ein Aufsichtsrat sich über Tage vertagen muss, um dann weiter zu beraten."



Durch sein Kommunikationsverhalten sei ein maximaler Schaden für den BER und den Aufsichtsrat entstanden, sagte Graf. Ein Rücktritt Müllers wäre ein Befreiungsschlag und würde die Möglichkeit schaffen, dass Experten an die Spitze des Gremiums entsendet werden. Wichtig sei, dass Ruhe einkehre. Man tue sich keinen Gefallen damit, permanent Personaldiskussionen zu führen. Worauf die Stadt warte, sei ein verbindlicher Eröffnungstermin, so Graf.



Ringen um einvernehmliche Lösung

Im Führungsstreit am BER-Flughafen hat es inzwischen ein weiteres Spitzentreffen gegeben. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) trafen am Freitag zusammen. Ergebnisse waren aus ihrem Umfeld zunächst nicht zu erfahren. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" (Samstag) über das Treffen berichtet. Ziel war demnach eine einvernehmliche Lösung.



Hintergrund ist die geplante Ablösung von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld, gegen die sich Brandenburg am Mittwoch im Aufsichtsrat gesperrt hatte. "Die Partner sind sich einig, dass alles getan werden muss, um weitere Verzögerungen am BER zu verhindern", sagte Woidkes Sprecher Florian Engels der Zeitung.

"Spiegel": Müller sucht nach neuem BER-Chef