Sowohl der türkische Justizminister als auch sein Kollege aus dem Wirtschaftsressort dürfen in Deutschland nicht die Werbetrommel für die Verfassungsreform rühren, die Präsident Erdogan noch mehr Macht zuspielen würde. Sowohl Gaggenau als auch Köln weigern sich, Schauplatz der Wahlkampfauftritte zu sein. Die betroffenen Minister reagieren empört und kritisieren Deutschland für seinen Umgang mit Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das deutsch-türkische Verhältnis hat einen neuen Tiefststand erreicht. Fragen dazu an die CDU-Integrationspolitikerin Cemile Giousouf.

Die Krise zwischen Deutschland und der Türkei spitzt sich zu: Der türkische Justizminister Bekir Bozdag ließ am Donnerstag ein Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas platzen, nachdem unmittelbar zuvor sein Wahlkampfauftritt im baden-württembergischen Gaggenau verhindert wurde. Das türkische Außenministerium bestellte nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Abend den deutschen Botschafter in Ankara, Martin Erdmann, ein. Bozdag reagierte empört auf die Entscheidung Gaggenaus, seinen Auftritt in der städtischen Festhalle zu untersagen. "Das kann man nicht Demokratie nennen", schimpfte der Minister.

Die Stadt Gaggenau hatte die geplante Veranstaltung mit Bozdag aus Sicherheitsgründen abgesagt. Bozdag kündigte an, von einem Besuch in Straßburg aus nun direkt in die Türkei zurückzukehren. Gaggenaus Bürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) sagte zur Absage, der Schritt der Kommune sei keine politische Entscheidung. Es sei zunächst nicht bekannt gewesen, dass der türkische Minister kommen solle. Es sei nun aber zu befürchten, dass wegen seines umstrittenen Wahlkampfauftritts mehr Menschen kämen, als die Halle mit ihren 500 Plätzen fassen könne. Der Beschluss sei nicht mit höheren politischen Ebenen abgesprochen. "Das ist unsere Entscheidung." Pfeiffer betonte, ohne die Bedenken wegen Platznot wäre die Kommune demokratisch genug, die Veranstaltung zu erlauben.



Die Stadt Köln lehnte zudem eine Anfrage für einen Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci am Sonntag im Bezirksrathaus Köln-Porz ab. "Es gibt keinen Mietvertrag für diese Veranstaltung am 5. März und es wird auch keinen geben", sagte eine Sprecherin der Stadt. Der Abgeordnete Mustafa Yeneroglu von der türkischen Regierungspartei AKP sagte, Zeybekcis Auftritt solle an einem anderen Ort in Köln stattfinden. Zu Ort und Zeit machte er keine Angaben.



Zeybekci hatte nach der Niederschlagung des Putsches in der Türkei im Juli 2016 für Irritationen gesorgt, als er den Putschisten gedroht hatte: "In 1,5 bis 2 Quadratmeter großen Räumen werden sie wie Kanalratten krepieren."