Trotz aller Anstrengungen zur Schaffung neuer Kitaplätze gibt es nur drei von 138 Kiezen, in denen sich die Lage gegenüber 2014 deutlich verbessert hat: Märkisches Viertel 2/Rollberge in Reinickendorf, Bohnsdorf in Treptow-Köpenick und Prenzlauer Berg Südwest in Pankow.



Dafür hat sich die Situation in 50 Regionen in den letzten vier Jahren verschlechtert.