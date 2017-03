Fast jeder Siebte in Deutschland lebt in Armut. Das sei ein neuer Höchststand, beklagen die Sozialverbände in ihrem neuesten Armutsbericht. Alarmierend sei vor allem, dass die Quote bei alten Menschen innerhalb von zehn Jahren deutlich zugenommen habe, und zwar von knapp 11 auf fast 16 Prozent. In Ostdeutschland ist die Armut in den vergangenen Jahren dagegen auffällig zurückgegangen, außer in Berlin. Die Bundeshauptstadt sei - neben dem Ruhrgebiet - eine armutspolitische Problemregion in Deutschland. Als arm gilt, wer weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung hat.