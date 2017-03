Do 02.03.2017 | 12:25 | Interviews

- Causa Mühlenfeld: 'Alles ein wenig chaotisch'

Flughafenchef Mühlenfeld entlässt BER-Technikchef Marks - gegen den Widerstand von Teilen des Aufsichtsrats. Die Vertreter Berlins und des Bundes wollen Mühlenfeld am liebsten loswerden, Brandenburg will an ihm festhalten. "Was da läuft, ist für uns nicht nachvollziehbar", kritisiert Peter Dehnen von der Vereinigung der Aufsichtsräte Deutschlands. Er verteidigt Mühlenfeld. Das operative Geschäft sei alleinige Sache der Geschäftsführung. Dazu gehörten auch Personalentscheidungen.

Auf das Personalkarussell BER sind schon viele aufgestiegen und konnten sich eines Tages nicht mehr halten. Ob dazu auch der derzeitige Flughafenchef Karsten Mühlenfeld gehören wird, soll am 6. März in einer weiteren Aufsichtsratssitzung geklärt werden. Die wichtigsten Köpfe in der Dauerkrise: