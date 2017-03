Do 02.03.2017 | 09:05 | Interviews

- Burkert: 'Es ist gleich, wer es ist'

Bis in die Nacht hat der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft getagt - und sich dann vertagt. Am Montag soll weiter darüber beraten werden, ob Flughafenchef Karsten Mühlenfeld auf seinem Posten bleiben kann, wie es sich der Gesellschafter Brandenburg wünscht - oder ob er gehen muss, wie es Berlin und der Bund wollen. Der SPD-Politiker Martin Burkert, Vorsitzender des Bundestags-Verkehrsausschusses, sagte im Inforadio, letztlich sei die Personalie Mühlenfeld nicht entscheidend. Wichtig sei, dass man endlich die technischen Probleme in den Griff bekomme.

Die Entscheidung über die Zukunft von Flughafen-Chef Mühlenfeld ist vertagt worden. Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg konnte sich in der Nacht nicht einigen. Das Gremium will sich am Montag wieder zusammensetzen.



Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld war zuletzt wegen seines Krisenmanagements unter Druck geraten. Auch die Trennung von Technikchef Jörg Marks vergangene Woche sorgte für Kritik.

Burkert: Personelle Veränderungen bergen Gefahren

Der Vorsitzende des Bundestagsverkehrs-Ausschusses, Martin Burkert, warnte vor Gefahren durch personelle Veränderungen - vor allem an der Spitze des Managements. Er könne allerdings nicht mit Sicherheit sagen, ob Mühlenfeld noch alles im Griff habe, sagte er im Inforadio. "Es ist auch gleich, wer es ist", so Burkert. Entscheidend sei, dass man die technischen Probleme in den Griff bekomme. Der Flughafen BER sei "wirklich kein Vorzeigeprojekt deutscher Baukunst". Er befürchte, dass das Berliner Schloss eher fertig werde, als der Flughafen.

Eröffnung bereits fünf Mal verschoben