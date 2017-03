- BER: Mühlenfeld bleibt vorerst im Amt

Die Sondersitzung zur Führungskrise der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft ist vertagt worden. Das Treffen des Aufsichtsrates sei in der Nacht zum Donnerstag "nach ergebnisoffener Diskussion unterbrochen" worden, teilte die Flughafengesellschaft mit. Die Beratungen sollen nun am kommenden Montag fortgesetzt werden. Vor dem Krisentreffen war gemutmaßt worden, dass Flughafenchef Karsten Mühlenfeld abgelöst werden könnte. Landespolitik-Reporterin Susanne Gugel sagte im Inforadio, das Land Brandenburg habe sich aber gegen eine Abberufung Mühlenfelds ausgesprochen.

