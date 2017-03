Do 02.03.2017 | 09:25 | Interviews

- Berlin - Hauptstadt der Obdachlosen

In Berlin gibt es mittlerweile etwa 20.000 wohnungslose Menschen, 3.000 von ihnen leben permanent auf der Straße - es können aber auch mehr sein. Die Kältehilfe, die 1989 gegründet wurde, kann nur 800 Plätze anbieten. In der Organisation haben sich private und staatliche Stellen mit dem Ziel zusammengeschlossen, Obdachlose in der kalten Jahreszeit zu unterstützen. Dieter Puhl, Leiter der Bahnhofsmission am Zoologischen Garten, forderte im Inforadio vom Senat weitere Investitionen - vor allem in Krisendienste und Psychiater.



