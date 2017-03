- Flughafen-Chef Mühlenfeld unter Druck

Tag der Entscheidung für den Berliner Flughafenchef Karsten Mühlenfeld: Nach der umstritten Auswechslung des Bauleiters am neuen Flughafen BER in Schönefeld erwartet der Aufsichtsrat am Mittwoch Erklärungen des Geschäftsführers. Das Kontrollgremium tritt am Abend in Berlin zu einer Sondersitzung zusammen.

Im Potsdamer Landtag wird am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde über den Stand der Bauarbeiten am künftigen Flughafen BER in Schönefeld diskutiert. "Flughafen BER: Besser spät als nie oder besser nie als zu spät?" - so der Titel der Aktuellen Stunde, den Antrag dazu stellte die AfD-Fraktion. Unser landespolitischer Reporter Dominik Lenz hat die Debatte verfolgt.

Vor der Krisensitzung zum Flughafen BER in Schönefeld am Mittwoch ist die Zukunft von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld offen. Im Streit um die Auswechslung des BER-Bauleiters Marks will der Aufsichtsrat den Manager zur Rede stellen. Ute Schuhmacher aus der landespolitischen Redaktion sagte, es spreche einiges dafür, dass Mühlenfeld gehen muss - und dass Technikchef Jörg Marks zurückgeholt wird.

Rückendeckung erhielt Mühlenfeld von den Fluggesellschaften. "Auch wenn zwischenzeitlich klar ist, dass eine Inbetriebnahme des BER in 2017 nicht mehr erfolgen kann, so wäre es aus unserer Sicht sehr fraglich, ob ein erneuter Wechsel in der Geschäftsführung einer baldigen Fertigstellung und Inbetriebnahme des BER zuträglich wäre", heißt es in einem Brief des Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Fluggesellschaften, Ralf Teckentrup, an Michael Müller, den Aufsichtratsvorsitzenden der Flughafengesellschaft.