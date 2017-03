Satirefest in der ARENA - 13. Politischer Aschermittwoch

Seit vielen Jahren lädt der Kabarettist Arnulf Rating zum "Politischen Aschermittwoch" ein, um das Treiben der Politik aufs Korn zu nehmen. In diesem Jahr stehen ihm in der Berliner ARENA zur Seite: Urban Priol, Florian Schroeder, Nessi Tausendschön, Wilfried Schmickler und Nico Semsrott. Inforadio überträgt die Veranstaltung heute Abend ab 20 Uhr per Video-Livestream auf inforadio.de und auf Facebook.

Interview - Kabarett: Harte Zeiten sind die besten Zeiten Mit dabei ist auch Nessi Tausendschön. Sie sagte im Inforadio, an Themen bestehe derzeit wahrlich kein Mangel: "Die Zeiten sind hart, und das sind immer die besten Zeiten für Kabarett."

Am Aschermittwoch strömen Politiker aller Parteien traditionell in die Bierzelte, um die Lufthoheit über den Stammtischen zu erobern. Und in der Hauptstadt bleibt alles ruhig? Von wegen: Bereits zum 13. Mal rechnen Arnulf Rating und seine Gäste mit den Parteien und ihrem mehr oder weniger talentierten Personal ab.

Von Schulz bis Trump - von Merkel bis zur IG Blech

Klare Worte sind am 1. März beim "Politischen Aschermittwoch" in der Treptower ARENA angesagt. Brennende Fragen im Jahr der Bundestagswahl gibt es genug: Ist Martin Schulz die richtige Antwort auf Angela Merkel? Hilft ein Bundespräsident Steinmeier dabei, dass nach zwölf Jahren wieder ein Sozialdemokrat ins Kanzleramt einzieht? Doch was kommt dann, wirklich mehr soziale Gerechtigkeit? Oder bleibt alles, wie es ist? Regiert "Angie" die GroKo bis 2021? Und wenn wir über den Tellerrand hinausschauen: Wie umgehen mit einem unberechenbaren US-Präsidenten – noch dazu in guter Verbindung zu Putin? Wie autoritär wird die Türkei und was heißt das für den Flüchtlingsdeal zwischen der EU und der Türkei? Wie in jedem Jahr werden die satirischen Spitzen musikalisch umrahmt von der Blaskapelle IG Blech.

Sechse ziehen durch die ARENA

Der Chronist, der weiß, dass morgen heute schon gestern ist



Der Sebastian Vettel unter den Führerscheinlosen

Die Meisterin der bissigen Fabulierkunst

Der Scharfrichter unter den deutschen Kabarettisten

"Freude ist nur ein Mangel an Information"

