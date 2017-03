Der Landrat des Kreises Oder/Spree, Lindemann, hat sich fassungslos über den Tod der beiden Polizisten in Beeskow gezeigt. Die Tat sei sinnlos und unverständlich, sagte der SPD-Politiker im Inforadio. Der 24-Jährige Täter, der die beiden Polizisten auf der Flucht überfuhr, sei im Landkreis bekannt gewesen. Darüber habe er heute Morgen auch mit den Ämtern seiner Kreisverwaltung gesprochen, so Lindemann weiter.



Nach dem Tod der beiden Polizisten bei Beeskow wehen in Brandenburg die Fahnen am Mittwoch auf Halbmast. Die Landtagssitzung begann mit einer Schweigeminute. Die beiden Beamten waren von dem Mordverdächtigen auf der Flucht getötet worden.

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) ordnete Trauerbeflaggung an. Polizeiautos tragen einen Trauerflor - auch außerhalb Brandenburgs. In Nordrhein-Westfahlen ordnete der dortige Innenminister dies an.