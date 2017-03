Mi 01.03.2017 | 12:45 | Interviews

- Landtag debattiert über BER-Verzögerungen

Der Potsdamer Landtag hat am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde über die neuen Verzögerungen am künftigen Flughafen BER in Schönefeld diskutiert. "Flughafen BER: Besser spät als nie oder besser nie als zu spät?" - so der Titel der Aktuellen Stunde, die die AfD-Fraktion beantragt hatte. Unser landespolitischer Reporter Dominik Lenz hat die Debatte verfolgt.