Mi 01.03.2017 | 07:05 | Interviews

- BER: Wer bleibt, wer geht?

Vor der Krisensitzung zum Flughafen BER in Schönefeld am Mittwoch ist die Zukunft von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld offen. Im Streit um die Auswechslung des BER-Bauleiters Marks will der Aufsichtsrat den Manager zur Rede stellen. Ungewiss ist, ob die Kontrolleure Mühlenfeld ablösen oder ihn lediglich in die Schranken weisen. Wir sprechen vor der Sitzung mit unserer landespolitischen Reporterin Ute Schuhmacher.

Audio Dienstag, 28. Februar 2017 - BER-Aufsichtsrat stellt Flughafenchef Mühlenfeld zur Rede Holger Hansen aus der rbb-Landespolitik-Redaktion berichtet.

Die BER-Bauleiter