- Großmutter und zwei Polizisten getötet

Nach dem Tod von zwei Polizisten an einer Kontrollstelle nahe Beeskow (Oder-Spree) wurde der tatverdächtige 24-Jährige festgenommen. Er solll die beiden Beamten auf der Flucht überfahren und getötet haben. Der Mann ist laut Polizei verdächtig, zuvor in Müllrose seine 79-jährige Großmutter getötet zu haben. Sabine Tzitschke über den Stand der Ermittlungen.

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 24-Jähriger im Landkreis Oder-Spree am Dienstag zwei Polizisten überfahren und getötet. Der Mann sei verdächtig, in Müllrose zuvor seine 79 Jahre alte Großmutter umgebracht zu haben, so ein Polizeisprecher. Die getötete Frau soll Schnittverletzungen am Hals gehabt haben.



Nach dem Fund der Leiche am Vormittag sei der 24-Jährige schnell in Verdacht geraten. Der Mann sei mit seinem Auto geflohen. Eine Streife habe dann versucht, ihn auf der Bundesstraße 87 in Oegeln bei Beeskow mit einem ausgelegten Nagelbrett zu stoppen. Doch der Mann sei dem Hindernis ausgewichen und habe dabei die beiden Beamten überrollt. Sie starben noch an der Unfallstelle.