Die zwei "Ku´damm-Raser" müssen wegen Mordes lebenslang hinter Gitter - so hat es am Montag das Berliner Landgericht entschieden. Die Reaktionen auf dieses scharfe Urteil waren durchgehend positiv. Kay Nehm, Ex-Generalbundesanwalt und amtierender Präsident des Verkehrsgerichtshofes, sieht in dem Urteil in erster Linie einen Einzelfall. Er glaube nicht, dass künftig Raser grundsätzlich ein ähnlich hohes Strafmaß bekommen. Warum, das erklärte Nehm im Inforadio-Gespräch mit Sabine Dahl.

Zwei Berliner Autoraser sind für ihr tödliches Rennen mit einem aufsehenerregenden Schuldspruch bundesweit erstmals wegen Mordes verurteilt worden. Das Landgericht verhängte gegen die beiden 28 und 25 Jahren alten Männer am Montag lebenslange Freiheitsstrafen. Ihnen wurde zudem lebenslang der Führerschein entzogen. Ein Verteidiger des 28-Jährigen kündigte umgehend Revision an. Damit wird der Bundesgerichtshof (BGH) den Fall prüfen.



In der Nacht zum 1. Februar 2016 hatten sich die beiden Männer mit ihren aufgemotzten Sportwagen auf dem Ku'damm in Berlin ein Rennen geliefert und dabei mehrere rote Ampel überfahren. Auf einer Kreuzung kurz vor dem Kaufhaus KaDeWe rammte der 28-Jährige mit 160 Stundenkilometern einen Jeep, der 72 Meter weit geschleudert wurde. Der 69 Jahre alte Fahrer starb noch im Auto.

Reaktionen auf das Urteil Polizeigewerkschaften Die Gewerkschaft der Polizei ( GdP ) spricht von einem "richtungsweisenden Signal". Der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow erklärte, wer bei extremer Geschwindigkeitsüberschreitung über mehrere rote Ampeln rase, nehme den Tod von Menschen in Kauf und setze sein Auto als gemeingefährlichen Gegenstand ein. "Dadurch wird der Raser zum Mörder."



Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Polizeigewerkschaft ( DPolG ), teilte mit: "Das Urteil ist ein deutliches Zeichen an alle diejenigen, die glauben, aus Eigensucht das Leben anderer Menschen gefährden zu dürfen."

Politiker Die Vorsitzende des Bundestags-Rechtsausschusses, Renate Künast (Grüne), sagte im Inforadio, das Urteil schreibe Rechtsgeschichte. "Was vorher manchmal noch als Kavaliersdelikt angesehen wurde, kriegt jetzt eine ganz klare Ansage." Zugleich plädierte Künast für eine weitere Verschärfung der Gesetze. Man sollte das Fahren mit extrem hoher Geschwindigkeit generell stärker unter Strafe stellen. Der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Ulrich Lange (CSU), betonte, wer vorsätzlich Menschenleben aufs Spiel setze, gehöre ins Gefängnis und nicht auf die Straße. "Ich hoffe, dass nun auch der letzte Raser begriffen hat, dass er mit der vollen Härte unserer Gesetze rechnen muss." Die SPD-Verkehrspolitikerin Kirsten Lühmann sagte, schon viel zu viele Menschen seien durch Raser zu Schaden gekommen. Das heutige Urteil führe zu einem neuen Nachdenken darüber. "Die Strafen müssen deutlich höher ausfallen, unabhängig davon, ob andere Menschen zu Schaden gekommen sind oder nicht."



Der Justizminister von NRW, Thomas Kutschaty (SPD), setzte sich für eine strengere Linie bei den verbreiteten illegalen Rennen ein. "Die hohe Strafe in diesem Einzelfall darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir härtere Strafen schon für die Teilnahme an illegalen Autorennen brauchen." Junge Männer müssten mit einer spürbaren Haftstrafe und Führerscheinentzug abgeschreckt werden, sagte Kutschaty der in Essen erscheinenden "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstag).

Verkehrspsychologen Der Verkehrspsychologe Haiko Ackermann hofft, dass der Schuldspruch abschreckende Wirkung hat. "Es ist auf jeden Fall ein Signal in die Gesellschaft, dass deutlich gemacht wird, dass wir uns das nicht gefallen lassen, dass solche Minderheiten, um die es sich ja handelt, ihr Unwesen treiben", sagte er dem SWR.

Angeklagte erstarrten

Bei der Urteilsverkündung wirkten die Angeklagten wie erstarrt. Der 28-jährige blieb noch während der Begründung durch die Richter minutenlang stehen und rief einmal: "Was soll das ganze." Ein Sohn des Getöteten zeigte sich hingegen erleichtert: "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen - diese Signalwirkung war mir wichtig."



Die Richter zeigten sich nach fünfeinhalbmonatigem Prozess überzeugt, die Sportwagenfahrer hätten bei dem illegalen Rennen "mittäterschaftlich und mit bedingtem Vorsatz" gehandelt. Die Männer hätten zwar niemanden vorsätzlich töten wollen, aber mögliche tödliche Folgen billigend in Kauf genommen, um zu gewinnen. "Es ging um den Kick und das Ansehen in der Raserszene." Ihre PS-starken Wagen hätten die Angeklagten als "gemeingefährliches Mittel" eingesetzt.



Für ein Urteil wegen Mordes ist mindestens der sogenannte bedingte Vorsatz nötig. Zudem muss eines von mehreren Mordmerkmalen erfüllt sein, in diesem Fall die Ausübung mit gemeingefährlichen Mitteln.



Hintergrund: Wie war bislang die Rechtslage? Bislang ergingen in ähnlichen Fällen in der Regel Schuldsprüche wegen einer fahrlässig begangenen Tat. Der Unfall in der Berliner City hatte die Debatte über härtere Strafen gegen Teilnehmer illegaler Rennen angekurbelt. Sie sind bislang als Ordnungswidrigkeiten eingestuft - geahndet mit 400 Euro Buße und einem Monat Fahrverbot.



Der Bundesrat hatte im September 2016 einen Gesetzentwurf für deutlich härtere Strafen beschlossen. Auch die Bundesregierung will den Weg für schärfere Strafen ebnen. Das Justizministerium setzt sich laut einer Sprecherin dafür ein, den Entwurf des Bundesrats voranzubringen. Das Verkehrsministerium verwies auf einen eigenen Entwurf mit Ergänzungen.

