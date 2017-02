Der Bau einer Mauer entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko nimmt erste konkrete Züge an. Die US-Grenzschutzbehörde erklärte am Freitag, ab Anfang März würden erste Vorschläge eingeholt, wie eine derartige Grenzbefestigung aussehen könnte. Für Inforadio fahren am Montag und Dienstag zwei Korrespondenten an der Grenze entlang - Anne Katrin Mellmann auf der mexikanischen und Andreas Horchler auf der US-amerikanischen Seite - und berichten über die Stimmung.