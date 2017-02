Sa 25.02.2017 | 07:04 | Interviews

- Soll Cannabis legalisiert werden?

In Berlin wird wieder über eine Freigabe von Cannabis diskutiert. Der neue rot-rot-grüne Senat solle die Null-Toleranz-Zonen so schnell wie möglich wieder abschaffen - das forderten mehrere Gesundheitspolitiker in dieser Woche bei einer Veranstaltung. Statt der Verbotspolitik des rot-schwarzen Senats will Rot-Rot-Grün jetzt eine Cannabis-Freigabe für Erwachsene prüfen. Was spricht für und was gegen eine Legalisierung von Cannabis? Das fragen wir den Präsidenten der Berliner Ärztekammer, Dr. Günther Jonitz.

Stichwort: Cannabis Cannabis gehört nach dem deutschen Betäubungsmittelgesetz zu den illegalen Suchtmitteln. Besitz, Anbau und der Handel sind verboten. Das Betäubungsmittelgesetz sieht Geldstrafen oder bis zu fünf Jahre Haft vor. Beim Umgang mit "nicht geringen Mengen" - bei Haschisch und Marihuana 500 Konsumeinheiten à 15 Milligramm Tetrahydrocannabinol (THC) - liegt die Höchststrafe bei 15 Jahren. Für "Gelegenheitskiffer" kennt das Gesetz die Untergrenze der "geringen Menge" zum Eigenverbrauch. Die Staatsanwaltschaft kann dann von einer Strafverfolgung absehen. Ausgangsquelle für Haschisch und Marihuana ist die Hanfpflanze "Cannabis sativa". Besonders stark konzentriert ist der Wirkstoff THC im Harz der Blüte, das als Haschisch konsumiert wird. Marihuana ist eine Mischung aus getrockneten Blättern, Blüten und Zweigen. "Hasch" wird geraucht, als Tee aufgebrüht oder in Nahrungsmitteln verarbeitet - gerne in Plätzchen. Häufiger starker Konsum kann nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen zur psychischen Abhängigkeit führen. Cannabis-Produkte werden seit Jahrhunderten zur Behandlung von Schmerzen eingesetzt - manche Patienten dürfen Cannabis inzwischen legal verwenden. (Quelle: dpa)