Sa 25.02.2017 | 07:24 | Interviews

- Wann schaltet Angela Merkel in den Wahlkampf-Modus?

In Stralsund will die CDU Mecklenburg-Vorpommerns am Samstag ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl aufstellen und Angela Merkel erneut zur Spitzenkandidatin wählen. Die Kanzlerin steht unter Druck: Die SPD ist im Höhenflug - zudem drohen immer mehr Wähler an die AfD verloren zu gehen. Bei ihrem Auftritt im Norden will Merkel die Basis hinter sich bringen - welches Signal erwartet der frühere CDU-Landeschef Mecklenburg-Vorpommerns, Eckardt Rehberg, von Angela Merkel?