- Die SPD im Höhenflug

Die SPD setzt ihren Umfragen-Höhenflug fort: Nach dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend erreichen die Sozialdemokraten 32 Prozent und liegen damit erstmals seit 2006 wieder vor der Union. Für CDU und CSU würden 31 Prozent stimmen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Wie hat Martin Schulz das in so kurzer Zeit geschafft? Cecilia Reible aus dem ARD-Hauptstadtstudio meint, der SPD-Kanzlerkandidat werde als unverbraucht wahrgenommen - und mit seinem Thema Gerechtigkeit habe er offensichtlich einen Nerv getroffen.

Der Schulz-Effekt beschert der SPD nicht nur ein Hoch in den Umfragen, sondern nach Jahren des Niedergangs auch einen kleinen Mitgliederzuwachs. Seit Martin Schulz am 24. Januar von

Noch-Parteichef Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat vorgeschlagen wurde, traten 6.564 Bürger allein via Internet in die Partei ein, wie die SPD auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.



Zu den Online-Eintritten kommen bei der SPD noch viele Menschen, die sich direkt in den Landesverbänden um ein Parteibuch bemüht haben. Diese Zahlen werden von der Bundespartei aber erst mit Verzögerung erfasst. Allein in Nordrhein-Westfalen, wo im Mai gewählt wird, gab

es seit Jahresanfang mehr als 2300 Neueintritte (online und auf Papier). "Solche Zahlen haben wir seit 20 Jahren nicht mehr gehabt", sagte ein SPD-Sprecher in Düsseldorf. (Quelle: dpa)