Fr 24.02.2017 | 15:05 | Interviews

- Erdogans Wahlkampf in Deutschland

In Deutschland wächst der Widerstand gegen die Pläne des türkischen Präsidenten Erdogan. Die Türkische Gemeinde ruft ihre Mitglieder auf, in zwei Monaten gegen die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei zu stimmen. Es werde hierzulande Druck auf Wahlberechtigte ausgeübt, sagte der Vorsitzende Sofuoglu. In Deutschland dürfen rund 1,4 Millionen Menschen an dem Referendum teilnehmen - weshalb Erdogan angeblich auch einen Werbeauftritt in Nordrhein-Westfalen plant. Wie kann der verhindert werden? Wir fragen Michael Rediske, Vorstandssprecher von "Reporter ohne Grenzen".