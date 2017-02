- SPD-Höhenflug schwächt kleinere Parteien

Die SPD setzt ihren Umfragen-Höhenflug fort: Nach dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend erreichen die Sozialdemokraten 32 Prozent und liegen damit erstmals seit 2006 wieder vor der Union. Für CDU und CSU würden 31 Prozent stimmen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Wie hat Martin Schulz das in so kurzer Zeit geschafft? Cecilia Reible aus dem ARD-Hauptstadtstudio meint, der SPD-Kanzlerkandidat werde als unverbraucht wahrgenommen - und mit seinem Thema Gerechtigkeit habe er offensichtlich einen Nerv getroffen.