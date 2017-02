Fr 24.02.2017 | 06:25 | Interviews

- Kaum Schäden durch Sturmtief 'Thomas'

Das Sturmtief "Thomas" hat in der Nacht zu Freitag in Berlin und Brandenburg keine größeren Schäden verursacht. Laut Polizei und Feuerwehr stürzten vereinzelt Bäume um, vor allem in der Region Cottbus und im Oderbruch. Verletzt wurde aber niemand. Für eine komplette Entwarnung sei es aber noch zu früh, meint der Meteorologe Frank Abel.