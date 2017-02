- 1917 - der Anfang vom Ende des Zarenregimes

Vor 100 Jahren übernahmen in Russland unter Führung Lenins die Bolschewiki die Macht und läuteten das Zeitalter des Kommunismus ein. Ab dem 23. Februar 1917 (nach dem damals in Russland gültigen Kalender) kam es in St. Petersburg zu Hunger-Demonstrationen und Streiks gegen den Zaren, der am 15. März abdankte. Im Oktober stürzten Lenins Bolschewiki die bürgerliche Regierung und übernahmen an die Macht im zerfallenen Zarenreich. Im Inforadio beleuchten wir heute die Hintergründe dieses weltgeschichtlichen Ereignisses.

Zum 100. Jahrestag der Revolution in Russland plant die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ein umfangreiches Informations- und Ausstellungsprogramm. Geschäftsführerin Anna Kaminsky erklärte am Mittwoch in Berlin, die öffentliche Debatte zur Kommunismusgeschichte bewege sich heute meist zwischen eindimensionaler Verdammung und verklärender Revolutionsromantik. "Dadurch werden die im Namen des Kommunismus weltweit begangenen Verbrechen und die Folgen seiner antidemokratischen Politik in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit kaum thematisiert und vielfach ausgeblendet."



Ausstellung im DHM

Gemeinsam mit dem Deutschen Historischen Museum erarbeitete die Stiftung die Ausstellung "Der Kommunismus in seinem Zeitalter". Auf 25 Tafeln beschreibt der Frankfurter Historiker Gerd Koenen Aufstieg und Niedergang der kommunistischen Bewegungen. Die Schau präsentiert 200 Fotos, Dokumente sowie QR-Codes, die auf zeithistorische Filmdokumente im Internet verlinken.



Die Ausstellung ist von Donnerstag an bis zum 2. März im Deutschen Historischen Museum zu sehen. Außerdem wurden 2.000 Postersets gedruckt, die im Laufe des Jahres in Schulen, Bibliotheken, Volkshochschulen und öffentlichen Orten im Bundesgebiet zu sehen sein sollen.