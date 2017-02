Do 23.02.2017 | 15:25 | Interviews

- Meteorologen warnen vor 'Thomas'

Sturmtief "Thomas" hat sich schon in der Nacht zu Donnerstag bemerkbar gemacht. Jetzt haben Meteorologen erneut vor Regen und Gewitter gewarnt, verbunden mit starken Windböen. Andreas Wagner von MeteoGroup sagte im Inforadio, der Höhepunkt des Sturms werde in der Region Berlin-Brandenburg nach Mitternacht erwartet. Vor allem im Süden Brandenburgs sei mit Orkanböen zu rechnen. Probleme könnte es in den Morgenstunden auch im öffentlichen Nahverkehr geben.