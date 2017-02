Do 23.02.2017 | 12:05 | Interviews

- Konjunktur spült Milliarden in die Staatskassen

Immer weniger Arbeitslose, gute Konsumlaune, enorme Produktivität: die robuste Konjunktur füllt die öffentlichen Kassen. 2016 erzielte der deutsche Staat einen Rekordüberschuss - den höchsten seit der Wiedervereinigung. Unterm Strich nahmen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen fast 24 Milliarden Euro mehr ein, als sie ausgaben. Der Ökonom Lars P. Feld, Mitglied des Sachverständigenrates der Bundesregierung, plädierte im Inforadio dafür, in dieser günstigen Konjunkturlage weitere Schulden zu tilgen. Fehler aus der Vergangenheit dürften nicht wiederholt werden.

Infobox: die deutschen Staatseinnahmen Defizite und Überschüsse des deutschen Staates Der deutsche Staat hat zum dritten Mal in Folge einen Überschuss gemacht, 2016 waren es 23,7 Milliarden Euro. Das entspricht 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). 2015 waren es 0,7 Prozent, 2014 stand ein Überschuss von 0,3 Prozent zu Buche. Im Sonderjahr 2000 lag der Wert bei 0,9 Prozent - damals füllten allerdings die Milliarden aus der Versteigerung der UMTS-Mobilfunklizenzen die Kassen. Aktuell ist Deutschland damit weit entfernt von der Schulden-Obergrenze, die sich die Europäer in ihren gemeinsamen Verträgen zugestehen (Maastricht). Seit der Euro-Einführung im Jahr 1999 riss Deutschland sieben Mal die Defizitobergrenze, zuletzt 2010 (4,2).

Der deutsche Staat hat mit dem höchsten Überschuss seit der Wiedervereinigung von dem kräftigen Wirtschaftswachstum und der niedrigen Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr profitiert. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen nahmen unter dem Strich 23,7 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben. Bezogen auf die Wirtschaftsleistung fiel das Plus mit 0,8 Prozent höher aus als die im Januar geschätzten 0,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Sozialversicherung profitiert am meisten

Dank sprudelnder Einnahmen und rückläufiger Arbeitslosigkeit verbuchte der deutsche Staatshaushalt das dritte Jahr in Folge einen Überschuss. Er ist damit weit entfernt von der Defizit-Grenze des Maastricht-Vertrages. Danach darf das Defizit höchstens 3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen.



Den höchsten Überschuss erzielte 2016 die Sozialversicherung mit 8,2 Milliarden Euro. Der Bund verbuchte ein Plus von 7,7 Milliarden Euro nach 10,0 Milliarden im Jahr zuvor. Auch Länder und Gemeinden nahmen mehr ein als sie ausgaben.



Wirtschaft bleibt optimistisch

Getragen wurde das Wachstum der größten Volkswirtschaft Europas im vierten Quartal 2016 von der Konsumfreude der Verbraucher, den Ausgaben des Staates, unter anderem für die Unterbringung von Flüchtlingen, sowie dem Bauboom. Obwohl die Exportwirtschaft ein Rekordjahr hinlegte, bremste der Außenhandel das Wirtschaftswachstum - die Importe stiegen stärker als die Exporte.



Auch in der deutschen Wirtschaft war der Optimismus zuletzt gewachsen. Trotz protektionistischer Töne von US-Präsident Donald Trump und des bevorstehenden Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) stieg der Ifo-Geschäftsklimaindex im Februar. "Offensichtlich lassen sich die deutschen Unternehmen ihre Laune nicht verderben, so lange nicht klar ist, was genau Trump unternehmen wird", vermutete Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.



Sachverständiger plädiert für Schuldentilgung