Sagt Berlins neuer Senat den Autofahrern den Kampf an? So kann der Grüne Verkehrsstaatsekretär Jens-Holger Kirchner durchaus verstanden werden. "Wir werden die Hauptverkehrsstraßen für Autos einspurig machen. Wir brauchen den Platz nämlich für andere." So zitiert ihn die Zeitung Neues Deutschland aus einer Podiumsdiskussion vom vergangen Freitag. Stefan Gelbhaar ist Fraktionsvize der Grünen im Abgeordnetenhaus und zuständig für Verkehrspolitik. Er sieht in dem Konzept keine "Kampfansage an die Autofahrer".