Do 23.02.2017 | 06:45 | Interviews

- Nächster Anlauf für den Frieden

Seit sechs Jahren ächzt Syrien unter dem Bürgerkrieg, der Millionen Menschen in die Flucht getrieben hat. Seit Jahren suchen Konferenzen und Friedensgipfel nach Lösungen für den Konflikt, der eine gesamte Region destabilisiert hat. Am Donnerstag soll nun ein neuer Versuch in Genf gestartet werden - mit welchen Chancen auf Erfolg? Das fragen wir den CDU-Außenexperten Roderich Kiesewetter.

Seit Jahren bemühen sich die Vereinten Nationen und andere regionale und internationale Akteure um die Beilegung des Bürgerkriegs in Syrien. Am Donnerstag gibt es nun einen neuen Anlauf in Genf. Alle früheren Friedensinitiativen in der Schweizer Stadt sowie in Wien und Astana blieben aber erfolglos, da keine Einigkeit über das Schicksal von Machthaber Baschar al-Assad erzielt werden konnte.