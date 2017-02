Mittwoch, 22. Februar 2017 - Deutliche Kritik an Abschiebepraxis

Während die Bundesregierung am Mittwoch schärfere Gesetze für ausreisepflichtige Migranten auf den Weg bringen will, mehrt sich Kritik an einer schon gültigen Abschiebepraxis: Sowohl Amnesty International als auch Pro Asyl sehen in Afghanistan alles andere als ein sicheres Herkunftsland. Gleichwohl will das Kabinett ein ganzes Maßnahmenpaket verabschieden, das die Bewegungsfreiheit für geduldete Asylbewerber eingeschränken könnte.

Der Generalsekretär von Amnesty International Deutschland, Markus N. Beeko, erklärte am Mittwochmorgen im Inforadio, die Lage in Afghanistan habe sich in den letzten Jahren noch einmal dramatisch verschlechtert. Zum derzeitigen Zeitpunkt seien nach Amnesty-Einschätzung Abschiebungen nach Afghanistan menschenrechtlich nicht zu vertreten. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl übte scharfe Kritik an dem Maßnahmenpaket für konsequentere Abschiebungen. Der Gesetzentwurf, den das Kabinett am Mittwoch beschließen will, "ebnet den Weg für überfallartige Abschiebungen und einen Lauschangriff auf Flüchtlinge", erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günther Burkhardt in Berlin. Das Vorhaben sei ein weiterer Schritt, um Deutschland "vom Aufnahmeland zum Abschiebeland umzubauen".

Infobox: Die Pläne der Bundesregierung Das "Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" soll dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) unter anderem ermöglichen, bei der Feststellung der Identität von Flüchtlingen auf deren Smartphones zuzugreifen. Außerdem soll die Abschiebehaft für Ausreisepflichtige erweitert werden, von denen eine Gefahr für Leib und Leben ausgeht. Weiterhin sollen Ausländer, bei denen ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse vorliegt, dem Gesetzentwurf zufolge durch den Einsatz elektronischer Fußfesseln überwacht werden können. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder hatten sich am 9. Februar auf das Paket verständigt.

"Jeden Einzelfall genau betrachten"

Aber auch im Bundestag selbst gibt es kritische Worte gegen Abschiebung nach Afghanistan. Das Land sei nicht sicher, "das sagt nicht nur der UNHCR, sondern das zeigt auch die Erfahrung der ersten beiden Sammelabschiebungen", sagte Grünen-Spitzenkandidation Katrin Göring-Eckardt der "Passauer Neuen Presse" (Mittwoch).



Für den rot-rot-grünen Berliner Senat erklärte die Grünen-Flüchtlingspolitikerin Canan Bayram am Mittwoch im Inforadio, das Land Berlin werde sich an dieser Abschiebepraxis nicht beteiligen. Der Bund müsse dringend zu einer Neubewertung der Sicherheitslage in Afghanistan kommen.

Infobox Derzeit leben etwa 11.900 ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige in Deutschland, darunter ca. 10.300 Geduldete. Im Jahr 2016 sind mehr als 3.300 afghanische Staatsangehörige freiwillig zurückgekehrt.



Afghanistan liegt sowohl 2015 als auch 2016 auf Platz 2 der Herkunftsländer für Asylbewerber. In 2015 wurden ca. 154.000 Zugänge von Schutzsuchenden aus Afghanistan registriert, die zu 32.000 Asylanträgen führten. Im Jahr 2016 waren es knapp 49.000 registrierte Zugänge bei etwa 128.000 Asylanträgen.



Quelle: Bundesinnenministerium



Skeptisch äußerte sich auch der menschenrechtspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Michael Brand. Jeder Einzelfall müsse genau betrachtet werden. Wer politisch verfolgt werde, müsse weiter Schutz erhalten. Allerdings, so der CDU-Politiker, müsse auch die Signalwirkung eines Abschiebestopps auf jene Afghanen bedacht werden, "die sich mit Mut unter schwierigen Bedingungen in ihrem Land für Freiheit und Wiederaufbau stark machen".



Laut Polizei sollen am Mittwoch 50 Afghanen vom Münchner Flughafen aus in ihr Heimatland abgeschoben werden.

Altmaier verteidigt Abschiebepraxis